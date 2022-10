Lienz tanzt am 11. November durch die Nacht

Lienz – In den Lokalen der Lienzer Innenstadt geht es am Freitag, den 11. November, ab 21 Uhr rund. „Lienz tanzt“ bringt zehn DJs nach Osttirol, die verschiedenste Musikrichtungen mit im Gepäck haben. Während DJ Philhouse (Vinothek) für Elektro steht, bringt DJ Fettnan (Gösser Bräu) Songs der 1980er. Après-Ski-Stimmung kommt von DJ Padi (Zick Zack), Oldies von DJ Albi (Irish Pub).

Veranstalter Christian Biehler freut sich auf die erste Tanznacht in Lienz. Osttirol sei nicht weit weg von seiner neuen Heimat Bruneck, sagt Biehler. „Ich veranstalte meine Musiknächte immer nur in kleineren Städten, da das dort einfach mehr wertgeschätzt wird.“ Eine Karte (erhältlich in den teilnehmenden Lokalen) für alle Konzerte kostet zehn Euro, im Vorverkauf acht Euro. (TT, co)