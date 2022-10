Schwaz initiiert eine Offensive für Lehrberufe

Schaffen will die Stadt das, indem man drei Schritte ini­tiiert. Am meisten freuen dürfte die jungen Schwazer, dass künftig eine erfolgreich abgeschlossene Lehre mit 400 Euro in Form von Silberzehnern belohnt wird. Damit zeige man nicht nur den Lehrlingen Wertschätzung, sondern investiere auch in die heimische Wirtschaft. Die finanzielle Anerkennung erhalten die Lehrlinge bei einer eigenen Feier. Doch die Freude wird durchs Budget etwas begrenzt: Jeder Betrieb könne nur zwei Lehrlinge dafür nennen.

Weiters will die Stadt, dass die Lehrlinge als eine Art Botschafter in den Schulen über ihre Ausbildung berichten. Sie sollen Einblicke in ihren Lehrberuf geben und so junge Schüler für diesen Ausbildungsweg begeistern, „damit von Jung zu Jung unmittelbar über das Thema Lehre informieren“, sagt VBM Zitterbart. Als dritter Schritt ist geplant, erfolgreiche Lehrlinge im Stadt-Magazin hervorzuheben und auch mittels Kurz-Videos online auf Berufe aufmerksam zu machen, die es in Schwaz gibt, die aber nicht so bekannt seien. Gerade in diesem Bereich wünscht sich die Liste „Wir für Schwaz“ künftig noch mehr Engagement. „Wenn es dadurch zum Beispiel gelingt, eine Nachfolge für den letzten Schuster der Region zu finden, wäre allen gedient“, sagte VBM Martin Wex. Für Bildungsreferentin Saxl ist klar, dass man das Lehrlingsproblem nicht so einfach lösen können wird, aber man setze damit wichtige Schritte in Schwaz. Kritik gab es an der Beschränkung auf zwei Lehrlinge pro Betrieb von der Liste „Wir für Schwaz“.