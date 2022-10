Kaunertaler Altbürgermeister Raich geehrt: „Pepi, du hast dir das verdient“

Kaunertal – Es ist ungewöhnlich, dass der erste Mann im Staat in eine 600-Seelen-Gemeinde anreist, um die Laudatio bei einer Verleihung der Ehrenbürgerschaft zu halten. Noch mehr, wenn dabei fast eine Liebeserklärung herauskommt. „Wenn ich über Pepi nachdenke, kommt mir ein altmodisches Wort in den Sinn: rechtschaffen – das sagt man heute nicht mehr so“, sagte Alexander Van der Bellen.

18 Jahre war Pepi Raich Bürgermeister der kleinen Gemeinde Kaunertal, in der Van der Bellen aufgewachsen ist und mit der er sich bis heute nicht nur sprachlich verbunden fühlt. Heuer verabschiedete sich der Lokalpolitiker in die Pension. Samstagabend wurde dem Multifunktionär nun die Ehrenbürgerschaft verliehen. Beim Vorlesen der ellenlangen Liste all seiner Ämter bis hin zu den religiösen wie „Vorbeter und Kantor“ kürzte der Kaunertaler Dorfchef Christian Kalsberger ab, indem er meinte: „Pfarrer wirst du keiner werden, Bischof und Papst auch nicht, aber sonst hast du alles gemacht.“