Kritik an Musikvideo von Taylor Swift: Körperkult kommt nicht gut an

Taylor Swift, die früher selbst Essstörungen hatte, thematisiert das Thema in einem Video. Disney setzt seit Kurzem auf eine Plus-Size-Heldin.

New York – Gut gemeint, schlecht getroffen und viel Kritik bekommen. Das trifft auf das Video der Single „Anti-Hero“ von Taylor Swift zu, in dem die 32-Jährige Anspielungen auf ihre eigenen Erfahrungen mit Essstörungen macht. Ähnlich wie schon Christina Aguileras Hit „Beautiful“ (2002) sollte auch „Anti-Hero“ Betroffene ansprechen und wachrütteln. Doch eine Szene rief Kritiker auf den Plan. Man sieht, wie Swift auf eine Badezimmerwaage steigt, die kurz darauf das Wort „Fat“, zu Deutsch „fett“, anzeigt. Eine zweite Version von Swift blickt auf die Waage und schüttelt angewidert den Kopf.

Zahlreiche Reaktionen folgten – auf Twitter hieß es mehrfach, dass der US-Superstar mit der Szene suggeriere, dass man mit Übergewicht unglücklich sein müsse. Swift hatte das Drehbuch zu dem Video geschrieben und Regie geführt. Inzwischen wurde die Szene geändert und das Wort „Fat“ gestrichen. Einen Kommentar dazu gab es nicht von der Musikerin. 2020 hatte sie in einer Doku erklärt, früher für ein vermeintliches Idealgewicht „gehungert“ zu haben.

Dass der Körperkult immer weniger dem Zeitgeist entspricht und die Body-Positivity-Bewegung mit der positiven Einstellung zum eigenen Körper mehr Anhänger gewinnt, lässt die Unterhaltungsindustrie umdenken. Disney zum Beispiel hat seit Kurzem die erste Plus-Size-Heldin. In dem Kurzfilm „Reflect“, der auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen ist, wird eine junge Frau in einer Ballettschule mit gängigen Schönheitsidealen konfrontiert.

Obwohl sie mit ihren Kurven nicht dem typischen Bild einer Balletttänzern entspricht und sich selbst im Spiegel kritisch beäugt, gewinnt sie am Ende doch Vertrauen in ihren Körper und findet die Freude am Tanzen wieder. Die Regisseurin des Films, Hillary Bradfield, meint dazu: „Ich hoffe, dass die Menschen, die sich diesen Kurzfilm ansehen, sich selbst und ihr Aussehen positiver einschätzen und auch die schwierigen Momente des Weges gut überstehen können.“ (TT)