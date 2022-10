Gedichtband „azur ton nähe“: Singend-schwingende Gewässer

Innsbruck – Die Innsbrucker Lyrikerin Siljarosa Schletterer hat in „azur ton nähe“ keine Gedichte ge-, sondern „flussdiktate“ aufgeschrieben. Schon im einordnenden Untertitel zeigt sich also Verschiedenes: Hier wird keine Natur beschrieben, sondern die Gewässer – vom Arzler Bach über Inn und Donau bis zum Rhein und seinen Zuflüssen – sind am Wort, sie werden angesprochen und sprechen zurück. Das schöne Wort „flussdiktate“ macht aber noch etwas anderes deutlich: Floskeln, Abgeschmacktes oder – um im thematischen Feld zu bleiben – Abgestandenes gibt es in Schletterers Gedichten nicht – wer Naturlyrik fürs Poesiealbum oder Instagram-Erbauung sucht, ist hier falsch.

Schletterers Wassergedichte erzählen in freier, optisch bisweilen spielerischer Form von dem, was sich entlang der Ufer zugetragen hat – Flussläufe sind seit jeher Lebensadern werdender Gesellschaften. Gerade in Europa, man denke an Claudio Magris’ Donau-Forschung, ist Flussgeschichte immer Kulturgeschichte. Das schwingt auch bei Schletterer mit, durch anderssprachige Einwürfe zum Beispiel, aber ohne sich laut in den Vordergrund zu stellen. Überhaupt wird es nie laut in ihren Texten – selbst das vordergründig Katastrophale, etwa wenn die nur vermeintlich domestizierten Bäche über ihre Ufer treten, fließt unaufgeregt durch die Verse. Die Natur, die hier spricht, kennt keine Katastrophen – die beklagt der Mensch. Auch um sich aus der Verantwortung dafür zu stehlen. Nun beschwört Schletterer in ihren Texten aber kein naives Idyll: Dass ihre singenden Gewässer bedroht sind, schwingt immer mit. Überhaupt schwingt und schaukelt, schwankt und schäumt vieles durch diese Zeilen: manchmal plätschernd, manchmal reißend.