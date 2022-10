„Der große Gatsby“ am Landestheater: Abgesoffen im Glitzerregen

Viel Platz bekommt die verzweifelte Liebe zwischen Jay Gatsby (Michele Anastasi) und Daisy Buchanan (Camilla Danesi) im Tanzstück „Der große Gatsby“ im Großen Haus des TLT nicht. © Birgit Gufler

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Das Publikum hat sich in Schale geworfen. Nicht einfach in die Premieren-Abendrobe – nein, um den Hals gedrehte Perlenketten, Fransenkleider, Kopfschmuck waren am vergangenen Samstag am Start. Die Flapper sind los! Unterwegs zum Tanzstück „Der große Gatsby“, das nach Ankündigung von Noch-TLT-Choreograph Enrique Gasa Valga die ganz große Party werden sollte. „So eine Party, wie wir sie derzeit brauchen“, zelebrierte am Samstag auch Ballettmeisterin Martine Reyn auf der Bühne des Großen Hauses. Weil das Publikum nach Pandemie und Inflation, nach Krise, Krise, Krise nun Unbeschwertheit brauche.

Ist F. Scott Fitzgeralds „Gatsby“ von 1925, jene Geschichte eines undurchsichtigen Geschäftsmanns, der hofft, das ihm in den Zwanzigern Geld und Glanz seine eigene Vergangenheit, vor allem die abtrünnige Geliebte Daisy, wieder zurückbringt, also genau der richtige Stoff für die krisengebeutelten (und meist doch privilegierten) TheaterbesucherInnen? Ja, wenn man Publikumsliebling Gasa Valga (Libretto mit Albert Serradó) ranlässt. Bleibt seinem „Großen Gatsby“ doch vor allem das „Roaring Twenties“-Feeling.

Der Feierszenen gab es bei dieser Uraufführung also mehr als genug. Erzähler Nick (Samuel Winkler) führt im Stück vom Leben der einfachen ArbeiterInnen mitten rein in die Party der Schönen und Reichen. On stage wird der Glitzerbehang von Szene zu Szene üppiger (Bühne: Helfried Lauckner), während die Outfits der TänzerInnen zunehmend knapper ausfallen (Kostüme: Birgit Edelbauer-Heiss). Dazu kecke Schulteraction, flirrende Jazz Hands und forsch zwinkernde Girls. Ballett-Elemente treffen auf Akrobatik und frei fließenden Jazz. Zur Krönung schwebt über dem wilden Gewusel noch die riesige Werbetafel eines Optikers. Zwei Augen, die das Publikum fixieren. Big Brother is watching you.

Jene ZuschauerInnen werden spätestens beim Auftritt von Jay Gatsby (Michele Anastasi) Teil des Geschehens, wie übrigens auch die Live-Band – angeführt von Pianist Roberto Tubaro und zum Glänzen gebracht von Sängerin Greta Marcolongo, die schon seit 2014 und „Dante.Inferno“ mit ihrer präzisen Stimme im TLT begeistert. Die Band ist es, die das Stück einzigartig macht. Jazz, Blues, Songs von Duke Ellington und Bing Crosby, aber auch Neuinterpretationen (etwa von Meghan Trainor) werden zum Soundtrack der mondänen Gesellschaft. Herausfordernd für Musiker, Sängerin und Ensemble, die auch in wilden Improvisationskaskaden aufeinander schauen müssen. Das klappt bis auf einige wenige Unsicherheiten erstaunlich gut.

Eindeutig hervor sticht Anastasi als Gatsby. Er ist größer als groß: Tanzen? Kann er. Stepptanz? Kein Problem. Singen während des Tanzens und/oder Stepptanzens? Auch hier bleibt der Italiener einigermaßen souverän. Geübt hat er im Sommer bei „Evita“ in Kufstein. Wie passend, wo doch auch der „Gatsby“ im Landestheater dem Musical zuweilen sehr nahe kommt.

Nur mit der Story tut man sich schwer. Gatsbys Einsamkeit, seine verzweifelte Liebe zu Daisy Buchanan (Camilla Danesi) säuft im Glitzerregen (oder im Minipool auf der Bühne) ab. Richtig berührend wird’s nur kurz. Kaum Platz hat der tragische Tod von Myrtle (Alice Amorotti) – oder jener von Gatsby selbst. Und der tragische Höhepunkt, keiner der einstigen Partygäste erscheint bei Gatsbys Begräbnis, gerät mit dem Miniauftritt von Gasa Valga himself zur Jubelszene. Auch am Ende tosender Applaus. Zu dick aufgetragen scheint also einmal mehr genau richtig. Für die kommenden Vorstellungen gibt es nur noch Restkarten.