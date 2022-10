Debatte um Asyl und Weltspartag: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Unweigerlich erinnert man sich an das Jahr 2015 zurück, als die Flüchtlingskrise Europa und Österreich in Atem hielt. Unterkünfte waren Mangelware. In Absam hat der Bund jetzt Zelte als Quartiere für Asylwerber aufgestellt, Bürgermeister Manfred Schafferer (SP) sprach von menschenunwürdigen Unterkünften am Beginn der kalten Jahreszeit. Wie geht es einem Bürgermeister, der plötzlich damit konfrontiert ist, das erzählt Manfred Schafferer heute bei „Tirol Live“. Die 16 Asylwerber wurden zwischenzeitlich nach Kufstein in die dortige Notschlafstelle der TSD übersiedelt.