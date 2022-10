Gasspeicherstand in Österreich stieg auf über 90 Prozent

Wien – Der extrem milde Oktober hat den Gasspeicherstand in Österreich auf über 90 Prozent gehievt. In vielen Haushalten, insbesondere in gut gedämmten Häusern und Wohnungen, musste im Oktober noch nicht geheizt werden. Das Ziel der Regierung, bis 1. November die Speicher auf über 80 Prozent zu füllen, wurde um mehr als 10 Prozentpunkte übertroffen.