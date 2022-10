Italiens Ex-Premier Berlusconi gegen weitere Waffenlieferungen an Kiew

Rom, Kiew, Moskau – Die Stellungnahmen des ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi zum Ukraine-Krieg sorgen erneut für Aufsehen. So sprach sich der Chef der rechtskonservativen Regierungspartei Forza Italia für einen Stopp von Waffenlieferungen an Kiew aus, um an den Verhandlungstisch zu kommen. Dafür solle die Ukraine Gelder für den Wiederaufbau erhalten.

"Kann es im Ukraine-Konflikt zu Friedensgesprächen kommen? Vielleicht, aber nur wenn die Ukraine irgendwann erkennt, dass sie nicht mehr auf Waffen und Hilfe zählen kann und der Westen ihr stattdessen Hunderte von Milliarden Dollar für den Wiederaufbau ihrer vom Krieg zerstörten Städte verspricht", sagte Berlusconi in einem Interview zu dem Buch "Der große Sturm", das vom italienischen TV-Journalisten Bruno Vespa geschrieben wurde. Auszüge des Interviews wurden am Sonntagabend veröffentlicht. "In diesem Fall könnte der ukrainische Präsident (Wolodymyr) Selenskyj vielleicht bereit sein, sich an den Verhandlungstisch zu setzen", sagte Berlusconi.