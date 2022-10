Geld am Sparbuch: Wertverlust so hoch wie seit 50 Jahren nicht

Drastische Ausmaße nehme der Wertverlust am Sparbuch seit Ende 2020 an. Lag der reale Wertverlust auf österreichischen Spareinlagen mit zwei Jahren Laufzeit bei 200.000 Millionen Euro, beträgt dieser für gebundene Sparbücher insgesamt 2,3 Milliarden Euro pro Jahr. Schuld daran ist die zuletzt massiv aus den Fugen geratene Inflation. Je höher die Inflationsrate, umso geringer ist der reale Zinsertrag am Sparbuch. Im März dieses Jahres lag dieser schon bei minus 6,7 Prozent, mittlerweile kratzt der reale Wertverlust schon an der Zehn-Prozent-Marke.

„Die Österreicher:innen sparen nach wie vor viel“, so Michael Posselt, Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer Tirol, „aber leider nicht in der richtigen Form.“ Denn sie investieren ihr Geld nicht an der Börse – das bedeutet nicht vorwiegend in Unternehmen. Gerade in Zeiten wie diesen eine Entscheidung, die das Ersparte in wenigen Jahren in jedem Fall um vieles weniger wert macht. Auch wenn Sparbücher auf den ersten Blick als die sichere Finanzlösung erscheinen, sind sie eine schlechte Option, weil der Wertverlust klar ersichtlich ist, glaubt Posselt.