Studierende bekommen mehr Unterstützung: ÖH stockt Sozialfonds auf

Wien – Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) stockt ihren Sozialfonds für bedürftige Studierende von 255.000 auf 455.000 Euro pro Jahr auf. Das hat die ÖH-Bundesvertretung bei einer Sitzung am Wochenende beschlossen. „Gerade in Anbetracht der aktuellen Teuerungswelle, die Studierende schwer trifft, ist dies ein enorm wichtiger Schritt", so ÖH-Vorsitzende Keya Baier (Grüne und Alternative StudentInnen/GRAS) in einer Aussendung.