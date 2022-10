Davis Cup wird kommende Saison in den ATP-Tour-Kalender eingegliedert

In einer historischen Entscheidung wird der Tennis-Davis-Cup ab 2023 in die ATP Tour eingegliedert. Bisher wurde der seit 122 Jahren bestehende Teambewerb vom Internationalen Verband (ITF) organisiert und kam manchem Spieler in seinem persönlichen Turnierplan ungelegen. Der Deal wurde am Montag von der ATP mit Davis-Cup-Rechteinhaber Kosmos geschlossen, dem Management von Dominic Thiem.