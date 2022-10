20-köpfige Gruppe überfiel zwei Männer am Wiener Donaukanal

Wien – Eine Gruppe mit rund 20 Menschen hat zwei Männer am Sonntagvormittag am Donaukanal in der Wiener Innenstadt überfallen und ausgeraubt. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass fragten die Täter den 24- und 25-Jährigen auf der Freda-Meissner-Blau-Promenade zunächst um Zigaretten, bedrohten sie dann aber mit einem Messer. Mit Faustschlägen, Tritten und mit Holzstöcken wurden die beiden Opfer verletzt. Dann nahm die Gruppe die Handys und Geldtaschen der beiden an sich und flüchtete.