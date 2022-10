44-jähriger Kletterer stürzte beim Abseilen in Steinberg rund 20 Meter ab

Steinberg – Ein 44-jähriger Kletterer verletzte sich am Sonntag bei einem Absturz im Alpinklettergarten „Guffertstein" in Steinberg am Rofan schwer. Der Deutsche wurde von einer gleichaltrigen Begleiterin mit einem halbautomatischen Sicherungsgerät gesichert. Beim Abseilen rutschte gegen 13.50 Uhr das Ende des 40 Meter langen Seils durch das Sicherungsgerät.