Offene Fragen nach Ferrari-Attacke auf Ehepaar in Innsbruck

Wie berichtet, haben ein Südtiroler und ein Einheimischer am Samstag in der Innenstadt einen Ferrari auf dem Gehsteig geparkt, fotografiert und den Motor aufheulen lassen. Als sich ein Ehepaar beschwerte, kam es zum Streit. Dabei soll der Ehemann (29) verprügelt und seine Frau (28) zu Boden gestoßen worden sein. Als sich der 29-Jährige dem Sportwagen in den Weg stellte, wurde er gerammt. Die Ferrari-Insassen flüchteten, konnten aber am Sonntag von der Polizei ausgeforscht werden. Sie sind auf freiem Fuß. (TT)