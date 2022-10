Rekord bei Transplantation in Italien: 97-Jährige spendete Leber

Rom – In Italien ist es zu einem Rekord bei einer Transplantation gekommen. In Fabriano nahe der Adria-Hafenstadt Ancona hat die Leber einer 97,5 Jahre alten Frau, der ältesten jemals in Italien registrierten Organspenderin, das Leben eines 50 Jahre alten, schwerkranken Mannes gerettet. Die Frau war am Samstag an einer Hirnblutung gestorben.