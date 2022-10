Auto stürzte in Mayrhofen fünf Meter ab: Eltern und zwei Kinder unverletzt

Mayrhofen – Großes Glück hatte am Montagnachmittag eine vierköpfige Familie aus Deutschland, die auf dem Rückweg vom Stillup-Speicher mit dem Auto abstürzte. Laut Polizei überstanden die Eltern und ihre zwei Kinder den Unfall gänzlich unverletzt.

Zu dem Vorfall kam es gegen 15.45 Uhr, als der 37-jährige Familienvater mit seiner Frau am Beifahrersitz und den beiden Kindern (zehn und acht Jahre alt) auf der Rückbank vom Stillup-Speicher talwärts in Richtung Mayrhofen fuhr. Auf Höhe der sogenannten "Kolbenstubenaste" kam der Mann mit dem Wagen in einer unübersichtlichen Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus.