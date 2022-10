Stocker bestätigt: Kurz' Rechtsanwalt wird von der ÖVP bezahlt

Wien – Die ÖVP bezahlt den Rechtsanwalt von Ex-Parteichef Sebastian Kurz in den laufenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Dies bestätigte Generalsekretär Christian Stocker Montag in der "ZiB2". Außerdem wies er den Vorhalt zurück, die ÖVP verhindere die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts - stellte unter Hinweis auf noch zu klärende Fragen aber auch keinen baldigen Beschluss in Aussicht.