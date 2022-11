Russland dreht der Ukraine Wasser, Strom und Heizung ab

Russland dreht in der Ukraine das Licht ab

Der Krieg in der Ukraine tobt seit mittlerweile 250 Tagen. Seit der teils erfolgreichen Rückeroberungsoffensive der Ukraine bei Charkiv und Cherson Anfang September hat Russland begonnen die gesamte kritische Infrastruktur des Landes rücksichtslos zu verstören. Den Menschen werden buchstäblich Strom, Heizung und Wasser abgedreht. 60 Prozent der 330 kV-Netzanlagen sind zerstört. Die Ukraine wird so zu sagen ins Zeitalter vor der Industrialisierung zurückgebombt.

Aktuelle Satellitenbilder zeigen, dass es in der Ukrainer schlicht und ergreifend immer finsterer wird im Vergleich zu den Ländern rund herum. "Nach 250 Tagen ist die Lage im Krieg um die Ukraine von weiteren verheerenden Eskalationen geprägt. Dazu zählen in den letzten Wochen mehrere gegenseitig durchgeführte spektakuläre Angriffe. Diese lassen erkennen, dass eine Befriedung des Konflikts in naher Zukunft ausgeschlossen werden kann", analysiert Ukraine-Experte und Garde-Kommandant, Oberst Markus Reisner, die aktuelle Lage.