Kritik in Lienz: Mangel bei Taxis, leere Stadtbusse

Lienz – Das Taxigewerbe in Lienz scheint sich langsam von den Ausfällen der Corona-Jahre zu erholen. „Es haben zwei neue Unternehmer um eine Konzession angesucht, es wird wieder besser werden“, setzt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik große Hoffnungen in die nahe Zukunft. Gemeinderätin und Pensionistin Beatrix Erler (SPÖ) hatte zuvor in der vergangenen Gemeinderatssitzung gemeint: „Es ist am Abend unmöglich, in Lienz überhaupt ein Taxi zu bekommen, am Tag wartet man oft ewig. Es gibt nicht einmal eine einheitliche Rufnummer.“

Die Stadt Lienz fördert die individuelle Mobilität von Pensionisten und Müttern mit Kindern im Alter von bis zu zwölf Monaten seit vielen Jahren mit so genannten Taxi-Gutscheinen. Eine Fahrt im Stadtgebiet wird den Beförderungsunternehmen mit aktuell sechs Euro abgegolten. Die Gutscheine dafür werden im Bürgerservice in Zehnerblocks an die Kunden ausgegeben und kosten die Berechtigten pro Fahrt 2,20 Euro. Den Restbetrag übernimmt die Stadt.

„Man hat sich leider an dieses System gewöhnt“, bemängelte GR Gerlinde Kieberl (Grüne) die ihrer Meinung nach nicht mehr zeitgemäße Beförderung in Pkw. Den Stadtbussen des öffentlichen Nachtverkehrs würden dadurch viele potenzielle Kunden entzogen. „Der Mangel an Taxis ist auch dem außergewöhnlichen Service unserer Betriebe geschuldet. Wo sonst werden einem die Taschen vom Einkauf bis in die Wohnung getragen?“ Die Bürgermeisterin erläuterte, dass diese Dienstleistung in Lienz bereits vor dem Fahrtantritt angemeldet werden kann. „Die Fahrt kostet dann einen Euro mehr und der Fahrer ist beim Warentransport behilflich.“ Jene Menschen, die im Bürgerservice Taxi-Gutscheine kaufen, würden sich diese geförderten Fahrten jedenfalls sehr genau einteilen.