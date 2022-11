Sonderprogramm der Premierentage in und um Innsbruck

Im Rahmen von „Zeitgeschichten“ lädt das Taxispalais Künstler Azin Feizabadi zum Talk. © Kresser

Innsbruck – Mit einem neuen Headquarter am Franziskanerplatz begehen die Premierentage am kommenden Donnerstag die heurige 23. Ausgabe. 26 Institutionen in und um Innsbruck haben für das Festival ein Sonderprogramm auf die Beine gestellt, das Führungen, KünstlerInnengespräche oder Workshops beinhaltet. Acht der 26 gelisteten Orte eröffnen in den drei Tagen zudem neue Ausstellungen.

Entgeltliche Einschaltung

Darunter die Galerie Rhomberg mit einem bunten Archivmix von Fotograf Paul Albert Leitner (Do, 19.30 Uhr), das aut. mit einem Einblick ins Schaffen des Innsbrucker Designers Reinhold Adolf (Do, 20 Uhr), die Galerie Widauer mit Arbeiten von Thomas Bayrle (Fr, 19 Uhr) und die Stadtgalerie Plattform 6020, in der die Ankäufe der Stadt Innsbruck von 2022 ausgestellt werden.

Neben den Art Walks mit Veronika Berti (Fr, 11.30 Uhr und Sa, 12 Uhr) hat das Premierentage-Team – heuer: Matthias Mangeng und Magdalena Saxer – Expertinnen-Führungen organisiert. Gemeinsam mit Heike Maier-Rieper, der Leiterin der evn-Sammlung, und Leonie Radine, Kuratorin am Museion in Bozen geht es in einstündigen Touren (Fr, 15. 30 Uhr bzw. Sa, 16 Uhr) durch unterschiedliche Institutionen.

Am Samstag führen die Premierentage mit einem Shuttlebus aus Innsbruck raus: Das Klocker Museum in Hall i. T. und der Kunstraum Schwaz werden als Stationen angefahren. Vor dem Abschlussfest auf Schloss Büchsenhausen steht mit „Critical Correctness“ im Kunstraum Innsbruck ein besonders aktuelles Thema auf dem Programm: Aktivistin und Künstlerin Gina Disobey lädt gemeinsam mit der Black Community Innsbruck zur Podiumsdiskussion (Sa, 18.30 Uhr). (TT)