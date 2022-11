Regelmäßig warten hilft beim Energiesparen

Innsbruck – In Anbetracht der enorm gestiegenen Preise bei sämtlichen Energieträgern stellt sich in vielen Tiroler Haushalten die Frage, wie die Kosten möglichst gering gehalten werden können.

Franz Jirka, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Tiroler Wirtschaftskammer, empfiehlt zu überprüfen, ob die Raumtemperaturen in Haus und Wohnung angemessen sind. „Heutzutage ist es vielfach üblich, dass bis auf 24 Grad aufgeheizt wird. Das ist nicht sinnvoll“, so Jirka. Wenn man die Raumtemperatur – wie früher üblich – auf 20 bis 21 Grad regle, könne man sich eine Menge an Kosten sparen. Notwendig sei auch eine regelmäßige Überprüfung der jeweils verwendeten Heizsysteme. Gerade bei Kachel- und Schwedenöfen sei es wichtig zu wissen, worauf der Ofen eigentlich ausgelegt ist, meint Manfred Hober, Innungsmeister der Tiroler Hafner. Hier würde die Beratung eines Fachmanns helfen, sehr viel an Sparpotenzial zu heben. Auf jeden Fall sollte vor der Heizsaison überprüft werden, ob eine Reinigung notwendig ist.