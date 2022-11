Jugendlicher (16) schoss mit Pistole in Innsbrucker Altstadt umher: Festnahme

Innsbruck – Der Halloween-Abend hat für einen Jugendlichen (16) am Montagabend mit einer Festnahme geendet. Eine Polizeistreife hatte beobachtet, wie der 16-Jährige in der Innsbrucker Altstadt mehrmals in die Luft feuerte. Ursprünglich war die Streife wegen des Zündens von Feuerwerkskörpern gerufen worden.