Betrunkener rastete nach Streit mit Freundin in Telfs aus und ging auf Polizisten los

Telfs – Völlig ausgerastet ist am Montagnachmittag ein betrunkener Mann (32) in Telfs. Seine Freundin (31) hatte die Polizei verständigt, nachdem er nach einem Streit in ihrer Wohnung randalierte und mitunter einen Laptop beschädigte. Außerdem stahl der 32-Jährige ihre Bankomatkarte und wollte mit ihrem Firmenauto wegfahren.