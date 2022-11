Pkw prallte im Bezirk Melk gegen Hausmauer: 78-jährige Lenkerin tot

Kilb – Ein Pkw ist am Montagabend in Heinrichsberg, einem Teil der Marktgemeinde Kilb (Bezirk Melk), rechts von der B29 abgekommen und frontal gegen eine Hausmauer geprallt. Die 78-jährige Lenkerin erlitt tödliche Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Das Auto wurde stark beschädigt. Die Ursache für den Unfall kurz vor 17.30 Uhr war unbekannt. Die Lenkerin war den Angaben zufolge alleine im Wagen und angegurtet. (APA)