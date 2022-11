200 Jugendliche randalierten in Linz, Einsätze auch in Kärnten und Niederösterreich

Rettungshelfer in der Linzer Innenstadt. © FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Innsbruck – Überwiegend ruhig verlief die Halloween-Nacht am Montag für die Tiroler Polizei. Abgesehen von einer Festnahme in Innsbruck, nachdem ein Jugendlicher mit einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert hatte, wurden keine Einsätze gemeldet. Deutlich wilder ging es in Linz zu, wo rund 200 Jugendliche randalierten. Auch aus Klagenfurt wurde ein Einsatz gemeldet, weil die Jagd nach Süßigkeiten eskalierte. Verletzte durch Reizgas mussten bei einer Halloween-Party in Niederösterreich versorgt werden.

Passanten in Linz mit Böllern beschossen

In der Linzer Innenstadt haben in der Nacht auf Dienstag rund 200 überwiegend Jugendliche massiv randaliert. Laut Polizei schossen sie unter anderem mit pyrotechnischen Gegenständen auf die Oberleitungen der Straßenbahn, sodass aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet wurde. Sechs Personen wurden festgenommen, zwei Polizisten verletzt, so die Bilanz der Ausschreitung.

Gegen 21 Uhr seien die ersten Notrufe bei der Polizei eingegangen. Eine große Personengruppe, die sich am Taubenmarkt in der Fußgängerzone getroffen habe, werfe Böller auf Passanten. Daraufhin rückte ein Großaufgebot von rund 170 Polizistinnen und Polizisten aus, darunter auch Cobra-Einsatzkräfte. Mit Absperrgittern versuchte man, die Randalierer einzukesseln.

Rund 170 Polizistinnen und Polizisten rückten aus, darunter auch Cobra-Einsatzkräfte. © FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Nachdem einige von ihnen auch Böller gegen Oberleitungen der Straßenbahn warfen, schlugen gegen 23 Uhr die Linz Linien wegen möglicherweise herabstürzender Leitungen Alarm. Dann bestehe Lebensgefahr für Fußgänger, woraufhin der Strom in den Oberleitungen abgestellt wurde. Erst ab 2 Uhr wurde der Betrieb der Straßenbahn in der Fußgängerzone wieder aufgenommen. Um 3 Uhr war der Großeinsatz der Polizei beendet.

Insgesamt wurden 130 Identitätsfeststellungen durchgeführt, sechs Personen wegen aggressiven Verhaltens bzw. Ordnungsstörungen festgenommen. Zwei Einsatzkräfte der Polizei wurden leicht verletzt.

Jugendliche randalierten vor Klagenfurter Haus

Auch in Klagenfurt hat eine Gruppe Jugendlicher an Halloween vor einem Haus randaliert, ein Auto beschädigt und einen Hausbewohner mit dem Umbringen bedroht. Grund der Eskalation: Die rund 20 Verkleideten hatten keine Süßigkeiten bekommen. Ein 16-Jähriger wurde als Rädelsführer identifiziert, zu den weiteren Jugendlichen waren die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 22.30 Uhr hatte eine Familie in Klagenfurt die Polizei verständigt, dass eine Gruppe Jugendlicher vor ihrem Haus randalieren würde. Die Jugendlichen rannten beim Eintreffen der Polizei davon. Der 52-jährige Hausbesitzer gab an, dass die Jugendlichen etwa eine halbe Stunde zuvor mit dem Spruch „Süßes oder Saures" an der Tür geläutet hätten – weil sie keine Kinder waren, hätten sie aber nichts bekommen.

Die Jugendlichen hatten daraufhin Steine und Flaschen in den Innenhof geworfen und dadurch das Auto des Mannes beschädigt. Ein vorerst unbekannter Jugendlicher forderte den 52-Jährigen immer wieder auf, herauszukommen und drohte, dass er ihn „abstechen" werde. Dabei soll er auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Bei einer Gegenüberstellung identifizierte der 52-Jährige schließlich den 16-jährigen Klagenfurter, er wird angezeigt.

23 Verletzte durch Reizgas auf Party im Bezirk Amstetten

23 Personen wurden laut Polizei auf einer Halloween-Party in Ernsthofen (Bezirk Amstetten) durch Reizgas verletzt. Gegen 1 Uhr wurden die Helfer verständigt. Mehrere Besucher lagen mit Atembeschwerden und massiven Augenreizungen am Boden, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando. Die Halle wurde geräumt. Die Verletzten wurden in Spitäler nach Niederösterreich und Oberösterreich gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Nach ersten Informationen dürfte Pfefferspray eingesetzt worden sein. „Es gibt einen ersten Tatverdacht", teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit, ohne Details zu nennen. Ein großes Aufgebot an Helfern war mehrere Stunden lang im Einsatz. Die Verletzten wurden – teils unter Notarztbegleitung – in Krankenhäuser nach Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Linz und Steyr transportiert.