Biker (32) prallte in Zirl gegen Gämse und stürzte

Zirl – Ein Motorradfahrer prallte am Montag in Zirl gegen eine Gämse, die über die Straße lief. Wie die Polizei berichtet, war der 32-Jährige gegen 12.30 Uhr auf der Tiroler Straße (B 171) unterwegs, als zwei Gämsen von einem Waldstück in Richtung Fahrbahn liefen. Er bremste ab, doch plötzlich lief ein weiteres Tier vor das Motorrad.