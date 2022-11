Opferzahl nach Terrorangriff in Somalias Hauptstadt weiter gestiegen

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu rissen zwei Autobomben 120 Menschen in den Tod.

Mogadischu – Die Zahl der Todesopfer nach den Terroranschlägen am vergangenen Samstag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist auf 120 gestiegen. Das bestätigte der somalische Gesundheitsminister Ali Haji am Montagabend im Staatsfernsehen. Mehr als 300 Menschen seien verletzt worden.