Abkühlung, Wolken und Regen: Goldener Herbst in Tirol geht zu Ende

Immer wieder ziehen in den kommenden Tagen dichte Wolken auf.

Innsbruck – Nachdem der Oktober mit seinen spätsommerlichen Temperaturen (Mess-)Geschichte geschrieben hat, scheint der November einen Gang zurückzuschalten. „Die Temperaturen pendeln sich wieder in einem für die Jahreszeit normaleren Bereich ein", so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Pünktlich zu Allerheiligen kühlt es spürbar ab, eine stärkere Kaltfront zieht dann am Freitag durchs Land. Am Wochenende kommen die Temperaturen nicht mehr über 10 Grad hinaus, dazu gesellen sich teils dichte Wolken und Regentropfen.

Schon am Dienstag breiten sich leichte Regenschauer im Laufe des Tages vom Oberland her in Tirol aus, die Höchstwerte liegen bei 16 Grad. Noch eine Spur kühler bei maximal 14 Grad wird es zu Allerseelen, dichte Wolken samt Regentropfen wechseln sich mit Sonnenfenstern ab.