Absolute Mehrheit für Netanyahu-Block bei Israel-Wahl

Tel Aviv – Der umstrittene israelische Ex-Premier Benjamin Netanyahu steht vor einem politischen Comeback. Nachwahlbefragungen zufolge hat das Lager um seine Likud-Partei die israelischen Parlamentswahlen am Dienstag gewonnen. Wie der Fernsehsender Kan berichtete, wird der Netanyahu-Block künftig 62 der 120 Mandate in der Knesset haben. Das Lager rund um den amtierenden Ministerpräsidenten Yair Lapid kommt demnach nur auf 54 Mandate.

Das Neun-Millionen-Einwohner-Land am Mittelmeer befindet sich seit Jahren in einer Dauerkrise. Die vergangenen Wahlen hatten oft zu unklaren Mehrheitsverhältnissen geführt. Die aktuelle Acht-Parteien-Koalition unter Ministerpräsident Naftali Bennett war im Juni zerbrochen, nachdem sie nach nur zwölf Monaten ihre Mehrheit verloren hatte. Im Anschluss übernahm Außenminister Lapid den Posten des Regierungschefs. Das äußerst ungewöhnliche Bündnis wurde von Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen - auch eine arabische Partei war erstmals in der Regierung.