2:1-Erfolg beim KAC: Haie-Defensive war bärenstark

Klagenfurt – Es war am Dienstag der erste Auftritt des HCI in der neuen Heidi-Horten-Arena zu Klagenfurt. Von einer Premiere war man dann auf der Eisfläche aber weit entfernt, denn nach dem Führungstreffer der Haie war man geneigt zu sagen: wer, wenn nicht er?

Doch auch das zweite Drittel blieb eine ausgeglichene Angelegenheit. Und wieder waren es die Haie, die zuerst trafen: Und der vierte Saisontreffer von Dario Winkler stand auch stellvertretend dafür, dass die Einheimischen in dieser Saison eine deutlich zentralere Rolle als in den Jahren zuvor einnehmen. In der Folge verteidigten die Innsbrucker diszipliniert und gingen so mit einer durchaus verdienten 2:1-Führung in die letzte Pause des Spiels.