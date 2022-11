Raiders-Sensation gegen BC Vienna gelang nur zur Hälfte

Innsbruck – Eine Hälfte lang roch es im Landessportcenter am Dienstag nach einer Basketball-Sensation: Die Swarco Raiders Tirol konnten dem BC Vienna, dem amtierenden Meister und damit aktuell stärksten Team Österreichs, mehr als nur die Stirn bieten und gingen mit 41:40 in die Kabine. Ein schöner Teilerfolg für die ambitionierte Zweitliga-Mannschaft, die dann aber zu Beginn von Halbzeit zwei im Cup-Achtelfinale schnell die Grenzen aufgezeigt bekam.

„Ich bin megahappy, dass wir diese Chance bekommen haben“, war Raiders-Coach Amir Medionow zufrieden. Und auch Vienna-Spieler Enis Murati meinte: „Ich kann euch nur gratulieren, was ihr da in Innsbruck aufbaut. Ich hoffe, wir sehen uns bald in der ersten Liga.“ Am Samstag geht es nach Salzburg.