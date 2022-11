Nächste Frankfurter Heldentat, Bayern bejubeln Sechs-Siege-Triple

Leverkusen, Frankfurt – Es wurde am Ende die nächste legendäre Frankfurter Europacup-Nacht: Trainer Oliver Glasner und seine Eintracht spielen nach dem 2:1-Sieg bei Sporting Lissabon im Frühjahr im Champions-League-Achtelfinale. Der Eintracht folgte außerdem Tottenham in die K.-o.-Runde. Die Londoner hatten nach einer schwachen ersten Halbzeit doch noch 2:1 bei Olympique Marseille gewonnen. Und das ohne ihren gesperrten Trainer Antonio Conte.

Bayer 04 Leverkusen darf nach einem 0:0 in Brügge in der Zwischenrunde der Europa League weiter spielen. Für Atlético ist das Aus nach dem 1:2 gegen den FC Porto indes extrem bitter, immerhin galt der Finalist von 2014 und 2016 als klarer Favorit in der Gruppe. Letztmals schieden die Spanier 2018 so früh aus der Champions League aus. Allerdings wurde die Mannschaft damals Dritter und gewann später die Europa League – das geht diesmal nicht mehr.