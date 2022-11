Knappe Mehrheit für Mitte-Links-Bündnis in Dänemark

Frederiksens Sozialdemokraten sind die eindeutigen Sieger der Wahl: Für die Partei stimmten 27,5 Prozent der Wähler, wodurch sie auf 50 Sitze im Parlament in Kopenhagen kam. Im Vergleich zur Wahl im Jahr 2019 legte die Partei um 1,6 Prozentpunkte zu. Frederiksen kündigte am frühen Mittwochmorgen vor Parteianhängern an, noch am Mittwoch den Rücktritt ihrer Regierung bei Königin Margrethe II. einzureichen.