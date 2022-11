Osttiroler Lehrlinge zeigen ihre Kunst im Großformat

Lienz – Man müsse in die Jugend investieren und ihr Freiräume geben, dann komme auch Gutes dabei heraus, sagt Walter Frey, Inhaber des gleichnamigen Bauunternehmens in Lienz. „Man bleibt mit seiner geleisteten Arbeit verbunden. Jedes Mal, wenn ihr am neuen Bahnhof in Lienz vorbeikommt, werdet ihr euch erinnern, euren Teil zur Entstehung des Mobilitätszentrums beigetragen zu haben“, wandte sich Frey an gut zwei Dutzend Lehrlinge, die sich jüngst am Firmengelände selbst ein großformatiges Denkmal setzen durften. „Eure Malerei soll auch bei eurem Ausbildungsbetrieb ein bleibendes Zeichen sein.“