Museumsgütesiegel für „Haus der Fasnacht“ am Streleweg bleibt

Imst – Am 5. Februar findet in Imst wieder die Buabefasnacht statt. Genau 94 Tage sind es noch bis dahin – so zählt es zumindest die Uhr auf der Homepage www.fasnacht.at herunter. Die Vorbereitungen – vor allem bei den Wagenbauern – sind voll im Laufen. Nun kam auch eine erfreuliche Nachricht, die das „Haus der Fasnacht“ betrifft: Für weitere fünf Jahre wurde dieser Dauerausstellung am Streleweg nämlich das Museumsgütesiegel verliehen. „Dieser Akt zeugt von der großen Wertschätzung unseres Hauses, aber auch der Imster Fasnacht insgesamt durch anerkannte Museumsfachleute“, freuen sich Fasnachtsobmann Uli Gstrein und Schriftführer Niki Larcher.