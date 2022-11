„Die Berchtl und der schwarze Fuchs“: Frischer Wind für alte Geschichten

Innsbruck, Alpbach – Alles Sage oder was? Es ist eine kalte, dunkle Nacht am 5. Jänner, wenn die Berchtl in Alpbach von Haus zu Haus zieht. Mit ihrem Besen kehrt sie das Unglück des vergangenen Jahres hinaus und schafft Platz für Neues – doch in diesem Jahr ist etwas anders: Dem Schwarzen Fuchs ist die Berchtl ein Dorn im Auge und es gilt allerhand Abenteuer zu bestehen, um das Wohl der Menschen gegen böse Mächte zu verteidigen.