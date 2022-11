Für Innsbruck: Freude über das Feuerwerk auf der Seegrube

Innsbruck – Die Diskussion darüber hat in Innsbruck mittlerweile fast so viel Tradition wie das Feuerwerk selbst. Einmal mehr wird es heuer Raketen auf der Seegrube geben. Darüber freut man sich in einer Aussendung bei Für Innsbruck. Die Fraktion hatte im Gemeinderat geschlossen für das Silvesterfeuerwerk gestimmt und dieses damit mit ermöglicht.