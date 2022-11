TT-Analyse zur Innsbrucker Stadtpolitik: Von Transparenz ist nichts zu sehen

In der Stadt, einem 1700-Mitarbeiter-Betrieb, darf der Bürgermeister in Ausnahmen Sonderkonditionen verhandeln. Bei angeblich rund 150 solchen Verträge in der Stadt (ganz sicher nicht alle aus Willis Zeit) drängt sich die Frage auf, ob die Ausnahme nicht längst zur Norm geworden ist.

Wie sagte es SPÖ-GR Benjamin Plach richtig: Die rechtliche Frage mag das eine sein, die moralische Frage ist eine andere. Und genau da zeichnen sich auch die Innsbrucker Grünen nicht durch Transparenz aus. Wenn es tatsächlich so ist, dass die Stadt sich schwertut, geeignete Mitarbeiter zu finden, dann muss man das Gehaltsschema überarbeiten und nicht zig Sondervereinbarungen treffen. Auch wenn sich Willi als Manager sieht – er verwaltet hier kein privates Unternehmen, sondern eine Stadtverwaltung und da gelten andere Regeln und Grundsätze. Es ist legitim, dass ein Stadtchef in seinem engsten Umfeld Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, denen er vertraut. Doch gerade dort braucht es Gerechtigkeit, Transparenz und keine Flut an Ausnahmen. Und wenn der Kontrollausschuss schon dabei ist, kann man auch gleich prüfen, wie denn die Sonderverträge in der Vergangenheit geregelt wurde. Auch da ist Transparenz nötig.