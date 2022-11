„Anima – Die Kleider meines Vaters“: Nachgeholte Befreiung in Stöckelschuhen

Innsbruck – Uli Decker beginnt ihren Film „Anima – die Kleider meines Vaters“ mit „Lieber Papa“, um dann aus seinen Leben zu erzählen, das mehr offenbart, als es zunächst den Anschein hat. Helmut Decker stirbt bei einem Unfall. Jugendliche haben einen Draht über einen Fahrradweg gespannt. Erst nach dem plötzlichen Tod kommt Uli Decker ihrem Vater richtig nahe: Im Nachlass findet sie nicht nur Tagebücher und Familienfotos, sondern auch eine Kiste voller Stöckelschuhe. Der Vater kleidete und schmückte sich gerne als Frau. Was das in der streng katholischen Nachkriegszeit für den religiösen Mann heißt, wird in Uli Deckers Film bald klar. Ein Doppelleben voller Scham, Schuld, Heimlichkeit und Versteckspiel vor der bürgerlichen Gesellschaft um ihn herum – und auch vor der eigenen Familie. Das transgenerationale Trauma pflanzt sich in der Tochter auf eigene Weise fort und sie fragt sich, warum die Grenze zwischen männlich und weiblich so streng bewacht wird.