„Im Westen nichts Neues“: Ein Gemälde in Schlammgrau und Blutrot

Paul Bäumer (Felix Kammerer, l.) und Stanislaus Katczinsky (Albrecht Schuch) verlieren 1917 an der Westfront jegliche Kriegseuphorie. © Netflix/Bajo

Von Barbara Unterthurner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Gestorben wurde im Ersten Weltkrieg auf vielfältigste Weise. Im Kugelhagel, durchs Bajonett, bei einem Angriff mit Giftgas, bei der Explosion einer Granate – oder von einem Panzer überrollt. Millionen von Soldaten wurden an der deutschen Westfront im Stellungskrieg gegen die Alliierten verheizt. Davon erzählte 1929 schon ein schmaler Roman mit Durchschlagskraft. Erich Maria Remarque ließ Paul Bäumer in „Im Westen nichts Neues“ aus dem Schützengraben berichten, so wie er es nun im gleichnamigen Film von Regisseur Edward Berger tut.

📽️​ Trailer | „Im Westen nichts Neues“

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

In der inzwischen dritten (und ersten deutschen) Verfilmung des Stoffs, die zuerst in ausgewählten Kinos lief und jetzt beim Streamingdienst Netflix abrufbar ist, schäumt Bäumer (souverän gespielt von Burgschauspieler Felix Kammerer) anfänglich förmlich über vor Kriegseuphorie. Mit Albert (Aaron Hilmer) und Tjaden (Edin Hasianoić) marschiert der 18-Jährige singend in Richtung Front, wo die Jugendlichen die grausame Realität erwartet. Dreck und Rattenheere sind das eine, ein Torso, in den Ästen eines Baumes hängend, das andere. Ja, an Brutalität spart dieser Film nicht. Dort, wo jeder Meter des Schlachtfeldes mit Tausenden Männern bezahlt wird. Die Frontlinie, das lernt man im Geschichtsunterricht, hat sich in diesem Grabenkrieg kaum verschoben. Aufgehalten hat das die Kriegsmaschinerie nicht, das zeigt Bergers Film eindrücklich. Kompanie um Kompanie rückt nach, gekleidet in die Uniformen der bereits Gefallenen.

Verpackt hat Berger diese Schicksale in eindrucksvolle Bilder. Die von Bomben zerfurchte Landschaft zeichnet er als vermeintlich schönes Gemälde in Schlammgrau – und Blutrot. Bedrohlich wabern dazu elektronische Klänge wie der Nebel über der Ebene. „Im Westen nichts Neues“ orientiert sich bildlich an „1917“ oder „Dunkirk“ – und verströmt Kinoflair in XXL, also 148 teilweise unerträgliche Minuten. Luft schnappen lässt sich hinter der Front. Wo sie, die der Krieg zu Freunden gemacht hat, Bauern Gänse stehlen oder mit Französinnen flirten.

Sagen Sie uns Ihre Meinung zur TT! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir als Dankeschön einen von fünf Gutscheinen von SPAR im Wert von je € 50,-. Umfrage starten

Bei Remarque liest man davon nicht. Berger weicht zuweilen weit von der Vorlage ab. Etwa mit der historischen Figur des Matthias Erzberger (gespielt von Daniel Brühl) als Chefverhandler der deutschen Friedensdelegation. Ihm gegenüber stellt Berger General Friedrich (Devid Striesow) als Inbegriff des preußischen Militarismus – so, als ob der Krieg nicht brutal genug wäre. Er ist es schließlich, der Bäumers Kompanie in den sinnlosen Tod schickt.

Man erahnt es schon vorher, Bäumer wird nicht wie im Roman den zufälligen Tod sterben – an einem so ruhigen Tag, dass der Heeresbericht „im Westen nichts Neues“ meldete. Dass der Film sich dennoch auf den berühmten Titel beruft, stößt KritikerInnen nun sauer auf. Heute, wo Kriegsbilder mit Kriegsrealität in der Ukraine zusammenfallen. Und gerade weil „Im Westen nichts Neues“ mit Netflix auf die internationale Bühne kommt. Und den Auslandsoscar holen will. Die erste Verfilmung 1930 von Lewis Milestone holte zwei Trophäen. Dass es die Neuverfilmung ihm nachtut, darf bezweifelt werden.