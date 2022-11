Umbau, Renovierung, Shop-Konzepte: Das ändert sich in Kitzbühel im Winter

Exquisit shoppen, gut essen und in herrlicher Umgebung nächtigen – das alles auf einmal geht in Kitzbühel.

Kitzbühel – In Kitzbühel hat sich einiges getan. Damit auch potenzielle Urlaubsgäste davon erfahren, hat Kitzbühel Tourismus seine Winter-Neuigkeiten kürzlich in Hamburg präsentiert. „Einer unserer Hauptmärkte“, wie Anna Lena Obermoser von Kitzbühel Tourismus betont. Die Hotels, Geschäfte und Lokale stehen natürlich nicht nur Gästen, sondern auch Einheimischen zur Verfügung. Und den einen oder anderen Blick auf einen Prominenten kann man so ganz nebenbei auch erhaschen.