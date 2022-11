Politik in Kürze: Verteilerzentrum in Hall als Quartier ins Spiel gebracht

Was die Quartiersuche zur Unterbringung von Asylwerbern betrifft, führt das Land Tirol derzeit intensive Gespräche. Der Absamer Bürgermeister Manfred Schafferer hat dabei das ehemalige Postverteilerzentrum in Hall ins Spiel gebracht. In den vergangenen Tagen wurden auch einige Hotels eingemeldet, die heuer zubleiben. Für das Land haben diese Hotels einen großen Vorteil, weil sie zum Teil nur geringfügig adaptiert werden müssen.