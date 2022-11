Nach Gewalteskalation an Halloween: Wieder Randale in Linz

Polizeieinsatz in der Linzer Innenstadt, nachdem Jugendliche in der Halloween-Nacht mit pyrotechnischen Gegenständen für Unruhe gesorgt hatten.

Linz – Nachdem in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt rund 200 Personen randaliert hatten, ist es Dienstagabend neuerlich zu – wenn auch deutlich kleineren – Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Jugendliche am Taubenmarkt Böller auf Passanten. Als die Exekutive eintraf, flüchteten sie.

Landeshauptmann Stelzer kündigte am Mittwoch an, den Landessicherheitsrat einzuberufen, um sich ein umfassendes Bild der Sicherheitslage machen zu können. Ein Termin sei derzeit in Abstimmung. Das Gremium solle in den kommenden Tagen zusammentreten. Unabhängig davon hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter beauftragt, einen Sicherheitsgipfel mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) einzuberufen. (APA)