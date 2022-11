Kitzbüheler Adler mussten sich den Zeller Eisbären knapp geschlagen geben

Kitzbühel – Eine knappe Niederlage mussten gestern die Kitzbüheler Adler im West-Derby der Alps Hockey League hinnehmen. Bei den Zell am See Eisbären unterlagen die Gamsstädter mit 2:3 (2:3, 0:0, 0:0). Dabei war die Partie schon nach dem ersten Drittel entschieden. Niclas Maurer hatte die Gäste aus Kitzbühel bereits in der dritten Minute in Führung – 30 Sekunden später glichen die Eisbären aus und zogen bis Minute 19 auf 3:1 davon. Der zweite Treffer von Maurer kurz vor Drittelpause war der Schlusspunkt. Für die Adler war es die erst fünfte Niederlage im 13. Spiel der aktuellen AHL-Saison. (rost)