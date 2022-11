32-Jährige ließ Fahrraddieb in Innsbruck auffliegen: Elf Räder sichergestellt

Innsbruck – Über das Internet fand eine 32-jährige Einheimische Ende Oktober ihr gestohlenes Fahrrad in Innsbruck wieder. Sie sorgte dafür, dass der mutmaßliche Serien-Dieb zur Rechenschaft gezogen wird.

Die Frau hatte das Rad am Sonntag auf einer Internet-Verkaufsplattform entdeckt und sich als Interessentin ausgegeben. Sie vereinbarte mit dem Anbieter ein Treffen für eine Probefahrt. Vor Ort stellte sich tatsächlich heraus, dass es sich um ihr Fahrrad handelte. Daraufhin alarmierte die Tirolerin die Polizei. Bei einer freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse des Verkäufers, eines 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen, konnten die Beamten in den Kellerräumen insgesamt elf Fahrräder und das mit einem Winkelschleifer aufgeschnittene Fahrradschloss der 32-Jährigen sicherstellen. Der 44-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)