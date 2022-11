Kärntner Ortschef zum zweiten Mal in Amtszeit betrunken am Steuer

Keutschach – Gerhard Oleschko (Team Kärnten), der Bürgermeister der Gemeinde Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land), ist nun bereits zum zweiten Mal in dieser Amtszeit betrunken am Steuer eines Autos erwischt worden. Das Team Kärnten bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Bereits im August 2021 hatte Oleschko alkoholisiert ein Fahrzeug gelenkt und war dabei von der Polizei gestoppt worden.