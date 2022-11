Plus

Nüsse, Zimt, Früchte – so mancher dürfte schon beim Aufzählen der Zutaten ins Schwärmen kommen. Lebkuchen ist eben ein Stück kulinarischer Kultur. Doch welcher schmeckt am besten? Die Konditorenfamilie Peintner erklärt, was guten Lebkuchen ausmacht und Gault&Millau hat Supermarkt-Varianten verkostet und die besten gekürt.