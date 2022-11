Klangkörper mit Tankstelle

Nach außen hin abgeschlossene Bauskulptur, belichtet durch ein innenliegendes Atrium: Die an der Brennerstraße gelegene Tankstelle verbindet Kunst, Kultur und Energie in einem außergewöhnlichen Gebäude.

Direkt an der Brennerstraße beim Stift Wilten eröffnete die Firma Gutmann vor 40 Jahren eine Tankstelle. Damals war es eine der ersten, heute eine von über 100 Tankstellen, die Gutmann in Österreich betreibt. Gemeinsam mit Abt Raimund Schreier entstand die Idee, die Nutzung des Areals neu zu denken: Die international bekannten und von Johannes Stecher geleiteten Wiltener Sängerknaben sollten im ersten Stock einen neuen Probenraum erhalten. Zu ebener Erde sollte eine Tankstelle mit vollem Sortiment entstehen, ein modernes Caffè inklusive.

Abt Raimund Schreier umreißt das gedankliche Gebäude: „Der Mensch braucht in seelischer wie materieller Hinsicht viel Energie. Dafür muss er immer wieder auftanken. Wir tanken unsere Seele besonders im gesungenen Gebet auf. Dazu verhelfen uns die Wiltener Sängerknaben mit ihren engelsgleichen Stimmen. Auch unsere Fahrzeuge brauchen Energie. Man muss sie immer wieder auftanken, damit man fahren kann, vorwärts kommt, was wiederum der menschlichen Kommunikation und Begegnung dient.“

Für die Umsetzung dieser Konzeption konnte das Architekturbüro stoll. wagner + partner gewonnen werden. Philipp Stoll: „Es war von Beginn an eine reizvolle Idee, einen Kulturbau auf dem Dach einer Tankstelle zu errichten.“ Planerisch entschied man sich für eine selbstbewusste, nach außen hin abgeschlossene Bauskulptur, die durch ein innenliegendes Atrium belichtet wird. Überdies wollte man Materialien verwenden, die es vor Ort bereits gibt. Kupferblech, das man an der Basilika und im Leuthaus da und dort sieht, bedeckt nun fast vollständig die Fassade. Es ist unbehandelt, verändert sich mit der Zeit und mit dem Wetter und verleiht dem Gebäude einen starken Charakter. Wenn die Bauarbeiten wie geplant voranschreiten, werden die Wiltener Sängerknaben kurz nach Weihnachten die erste Probe im neuen Lokal abhalten. Chorleiter Johannes Stecher: „Das Stift Wilten mit Abt Raimund bietet uns mit dem Neubau eine schöne Entwicklungsmöglichkeit für die Zukunft – auch für den neugegründeten Mädchenchor Wilten.“

Das Familienunternehmen Gutmann steht in Tirol seit mehr als 60 Jahren für sichere Versorgung mit Energie. War das Unternehmen ursprünglich für den Handel mit Heizöl bekannt, ist es nunmehr mit einem breiten Angebot am Markt, das von Pellets, Strom und Gas bis hin zu Elektromobiliät und Energieberatung reicht. Auch an der Entwicklung von Treibstoffen und Energieformen der Zukunft ist Gutmann beteiligt. Wie immer diese Zukunft aussehen wird – die Stimmen, die in Wilten erklingen, sind ganz sicher ein guter Begleiter dorthin.