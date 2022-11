150 Jahre Sparkasse Schwaz – ein Jubiläum im Zeichen der Zukunft

Am 1. November vor 150 Jahren begann die Geschichte der Sparkasse Schwaz. Nunmehr ist sie mit über 200 Mitarbeitern und 14 Filialen flächendeckend im gesamten Bezirk vertreten. Zum 150. Jubiläum wurde daher ein besonderes Event ausgerichtet. Durch den Abend führten dabei die beiden Ö3-Moderatoren Tina Ritschl und Andi Knoll, die in charmant-sympatischer Doppelmoderation das gesamte Publikum begeisterten.

Als einer der emotionalen Höhepunkte des Abends galt der Videobeitrag von Lorenz Danzl (99) und Gerhard Streiter (langjähriger Mitarbeiter der Sparkasse), die die Gäste auf eine Reise in die Vergangenheit entführten. Vom ersten Weltspartag 1924 bis hin zu seinem 70er, den Danzl in der Rolle als Vereinsvorsteher innehatte, erlebte er nahezu zwei drittel der Sparkassengeschichte selbst mit.

Das Engagment rund um das Gemeinwohl, dem die Sparkasse Schwaz seit ihrer Gründung Rechnung trägt, wurde auch an diesem Abend einmal mehr, stellvertretend für die vielen sozialen, kulturellen und infrastrukturelle Projekte im Bezirk, unter Beweis gestellt. Großzügige Spenden in der Gesamthöhe von 25.000,- Euro wurden an die Lebenshilfe Tirol (Bezirk Schwaz) sowie an das Franziskanerkloster Schwaz überreicht.